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Актрису Евгению Павлин обманули на миллион рублей

В Москве актрису Павлин мошенники обманули на миллион рублей

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punkyfeel/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актрису, основательницу бренда Planta Rosa Евгению Павлин обманули на миллион рублей в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, недавно Павлин обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По словам дизайнера и актрисы, прошлым летом при оплате товаров ее ввели в заблуждение — компании Павлин выставили три счета на общую сумму более миллиона рублей.

Оплаченные услуги, по словам Павлин, так и не были оказаны.

Накануне адвокат блогерши Елены Блиновской Наталия Сальникова заявила, что мошенники взломали сайт женщины и запустили от ее имени марафон. Защитница уточнила, что это уже пятый случай взлома соцсетей блогерши. По словам Сальниковой, сейчас Блиновская находится в СИЗО без доступа в интернет.

22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники» — ее перевели в СИЗО после того, как блогерша провела вечеринку с участием 15 гостей, среди которых якобы был свидетель по делу. В отношении Блиновской возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. Ей грозит до 16 лет колонии — в случае, если суд признает ее виновной.

Ранее пародирующий политиков бывший кавээнщик Евгений Трикоз пожаловался на угрозы.

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