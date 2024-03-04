Хитовую панк-сказку «Король и Шут» с оркестром покажут в Москве и Петербурге весной

Музыка «Король и Шут» весной вновь прозвучит в исполнении симфонического оркестра Imperial Orchestra в Москве и Санкт-Петербурге. О гастролях обновленной версии хитового шоу, которое за 6 показов в конце прошлого года посмотрели более 50 тысяч человек, сообщила «Газете.Ru» Яндекс.Афиша.

В обновленном шоу «Прыгну со скалы», «Кукла колдуна», «Лесник» и другие хиты группы прозвучат в оригинальных инструментальных версиях в исполнении симфонического оркестра, хора и органа. Продюсерами шоу стали Плюс Студия и Imperial Orchestra.

Первые показы симфонического шоу пройдут 20 апреля в Москве на площадке «ЦСКА Арена», а после панк-сказку покажут 1 мая в Санкт-Петербурге — в Ледовом дворце.

Всего на многоуровневой сцене выступят более ста музыкантов Imperial Orchestra в костюмах персонажей из песен «Короля и Шута». Сказка будет дополнена видеорядом, фрагментами из сериала «Король и Шут», световым шоу и караоке.

«Слияние панк-энергии и симфонических инструментов, мистическая атмосфера и новая мрачная история по мотивам творчества группы — в симфонической панк-сказке есть все как для фанатов группы, так и для тех, кто полюбил их творчество совсем недавно», — рассказали организаторы, добавив, что шоу рассчитано и на зрителей подросткового возраста.

Накануне была обнаружена неизданная песня группы «Король и Шут».

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