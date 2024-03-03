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Сергей Шнуров нарушил правила «Новой фабрики звезд» ради сына Канделаки

Певец Шнуров выбрал двоих участников на этапе отбора «Новой фабрики звезд»

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Максим Богодвид/РИА Новости

Певец и наставник шоу «Новая фабрика звезд» Сергей Шнуров на этапе отбора выбрал двух конкурсантов, тем самым нарушив правила шоу.

После выступлений участников наставникам Шнурову и Сергею Жукову предложили выбирать участников для своей команды. При этом один из конкурсантов по правилам шоу должен был отправиться домой. Однако Шнуров не смог определиться между Леонтием Канделаки и Никитой Уфимцевым, поэтому с позволения Жукова взял в свою команду обоих артистов.

В первую пятерку участников проекта попали сын Тины Канделаки — телеведущий, автор и исполнитель песен Лео Канделаки, участница проекта «Искра» Яндекс Музыки Дарья Кочнева, сын шансонье Михаила Круга Александр, джазовая певица Мария Гордеева и алтайский самородок Никита Уфимцев.

После концерта участники «Новой Фабрики звезд» отправятся в звездный дом, где им предстоит жить, творить и учиться в ближайшие месяцы. Ежедневное реалити о событиях в доме будет выходить на ТНТ в 9.00. Первый отчетный концерт «Новой Фабрики звезд» выйдет на ТНТ 3 марта.

Ранее Николай Басков заявил о теплых чувствах к женщине на телешоу.

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