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Пугачева поздравила поклонников с праздником желтых цветов: «Не сдавайтесь»

Певица Алла Пугачева призвала поклонников не унывать в первое воскресенье весны

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alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором поздравила поклонников с первым воскресеньем весны.

«Праздник желтых цветов. Не сдавайтесь! Не унывайте! Мир вашему дому», — написала артистка.

Для Пугачевой уже стало традицией праздновать первое воскресенье марта. В 90-х исполнительница дарила прохожим желтые цветы в этот день, гуляя по центру Москвы, а после шла праздновать наступление весны с друзьями, заверяя в первом посте: «Весну — разрешаем!»

В беседе со «СтарХитом» певец Байгали Серкебаев признался, что на одном из таких праздников Пугачева подарила своим гостям вкусный ужин.

«Алла удивила нас тем, что сама приготовила плов с бараниной, настоящий узбекский. Было очень вкусно», — вспомнил артист.

Накануне стало известно, что Пугачева выпустила песню впервые за пять лет. В новой композиции артистка призывает своего избранника не беспокоится за нее и отмечает, что она «спокойна с ним как никогда».

1 марта Примадонна впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Анна Asti вернулась в Россию.

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