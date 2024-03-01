Стало известно о многомиллионном заработке Александра Реввы и убытках Воли

Компании шоумена Павла Воли и Александра Ревва показали разную успешность в 2023 году. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, фирма ООО «Где шоу», которая оказывает услуги по бронированию и принадлежит Павлу, в 2023 году выручила 0 рублей, а чистая «прибыль» составила минус 78 тысяч рублей.

Компания ООО «Войс Медиа Продакшн» Александра Реввы, занимающаяся деятельностью в области радиовещания и принадлежащая артисту на 70%, за 2023 год выручила 14 миллионов рублей, а чистая прибыль компании составила 7,6 миллиона рублей.

Однако убытки есть и у Реввы. Студия «Войс Медиа», принадлежащая Ревве на 100%, в 2023 году показала выручку в 1,1 миллион рублей и отрицательную прибыль в минус 1,8 миллионов рублей.

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