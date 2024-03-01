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Юрий Назаров сравнил Бориса Акунина* с «жучком-вредителем» из-за критики России

Актер Юрий Назаров объяснил критику Акунина в адрес России отсутствием совести

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Актер Юрий Назаров в интервью aif.ru сравнил писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) с «жучком-вредителем», который точит Россию как дерево — изнутри.

«Ни совести, ничего у него нету. К сожалению, мы тут и сами виноваты — пригрели змеюку на груди. Если он изнутри грызет страну, как жучок-вредитель — дерево?! Ну, а дальше случилось как в русской пословице — «не было бы счастья, да несчастье помогло». СВО поставила ребром вопрос: кто с нами, кто нет», — заявил Назаров.

Он считает, что Акунина давно следовало бы наказать за его «подлые» слова о России. Назаров рад, что автору «прижали хвост». По мнению актера, писателю следовало бы зарабатывать в Грузии или Англии — то есть в тех странах, которые Акунин не критикует. Назаров также назвал правильным арест счетов супруги Акунина, так как артист считает, что женщина заодно со своим супругом.

6 февраля Басманный суд Москвы заочно избрал меру пресечения Акунину в виде ареста сроком на два месяца. Срок его ареста будет отсчитываться с момента задержания либо с момента передачи писателя российским правоохранителям в случае экстрадиции в РФ.

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*  признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов
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