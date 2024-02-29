Гарри Бардин о ремейке «Летучего корабля»: «В гробу видал»

Художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин посчитал хамством ремейк его мультфильма «Летучий корабль», отметив, что с ним не связывались создатели перезапуска. Слова постановщика передает NEWS.ru.

«К ремейкам отношусь плохо, тем более по своим собственным фильмам, тем более что мне ничего не было об этом известно до выхода фильма. Поэтому это хамство я смотреть не буду. Мне это неинтересно, я это в гробу видал», — заявил Бардин.

Оригинальный мультфильм «Летучий корабль» Гарри Бардин создал в 1979 году. Сценарий написал драматург Алексей Симуков по мотивам одноименной русской народной сказки. Композитором мультипликации выступил Максим Дунаевский. Над озвучанием работали такие артисты, как Михаил Боярский, Анатолий Папанов, Татьяна Шабельникова и др.

В феврале стало известно, что продюсеры фильма Ильи Учителя «Летучий корабль» перенесли картину на новую дату. По словам продюсеров, трех актеров, критиковавших спецоперацию, пришлось заменить. Изначально выход ремейка планировался 7 марта.

Ранее стало известно, что в России снимут новый фильм про приключения Петрова и Васечкина.