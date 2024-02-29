Продюсер предрек Ивлеевой будущее на госслужбе

Продюсер Павел Рудченко считает, что блогерша Настя Ивлеева сейчас переживает «перерождение», которое может привести ее к работе на госслужбе. Его слова передает NEWS.ru.

«Она, как человек увлеченный, если действительно заинтересовалась тематикой политической жизни нашей страны, ее развития, вполне возможно, это дело может перерасти в заинтересованность к госслужбе. Может быть, предполагаю, даже пойдет в депутаты», — заявил эксперт.

Тем самым Рудченко прокомментировал недавний пост Ивлеевой, в котором она высказалась о послании президента России. Ивлеева призналась, что впервые посмотрела послание Владимира Путина и отметила, что в последние месяцы «старается погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимание». Блогерша также оценила проекты, которые предложил лидер страны.

20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор» пошла скандальная «почти голая» вечеринка Ивлеевой, которую позднее раскритиковали активисты. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке. Сейчас Анастасия Ивлеева не посещает светские мероприятия и не ведет социальные сети.

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