В Якутии призвали снять с проката фильм «Схватка» из-за образа борца Карпова

В Якутии предложили переснять или снять с проката фильм «Схватка» о якутском борце Вячеславе Карпове. Об этом пишет aif.ru.

Фильм «Схватка» вышел 22 февраля 2024 года, сюжет рассказывает о жизни первого чемпиона СССР по вольной борьбе из Якутии. Спортивная общественность потребовала переснять фильм, так как они считают, что режиссер Эр Санаа Ох-Хотор показал спортсмена в неприглядном виде, явно делая акцент на проблемах Карпова с алкоголем. При этом изначально картина должна была показать нелегкий путь спортсмена к успеху, чья спортивная карьера разрушилась из-за роковых событий.

Сам режиссер заверил, что своим проектом хотел увековечить память спортсмена, а не выставить его в неприглядном свете. Сын Карпова отметил, что ему картина понравилась. К тому же он добавил, что «Схватка» — художественный фильм, а не документальный.

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