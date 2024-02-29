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Наталья Рудова похвасталась результатами аскезы

Актриса Наталья Рудова похудела на 4 кг после аскезы

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Наталья Рудова сообщила в Telegram-канале, что похудела на 4 кг после аскезы.

Рудова отказалась от сахара на 45 дней. Она уточнила, что не ела любые продукты, содержащие сахар. В ее рационе были только курица, рыба и зеленые овощи. Она также не курила и не пила алкоголь в этот период.

Рудова призналась, что самым сложным было отказаться от кофе.

«В первый раз брала аскезу. Это конечно очень тяжело. Но в очередной раз поняла на сколько я сильный и целеустремленный человек», — поделилась актриса (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Рудова начала актерскую карьеру в 2005 году, снявшись в картине «Примадонна». Артистка стала наиболее известна по ролям Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» и Ксении Ковальчук в комедии «Универ. Новая общага».

В январе Рудова призналась, что была бы не против сняться в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Она отметила, что сыграла бы в проекте «пацана». Артистка заявила, что в российском кинематографе «основные ставки» идут на мужские роли, и этот сериал не стал исключением. По ее мнению, самые интересные герои в картине — мужчины.

Ранее Рудова заявила, что брызнула перцовым баллончиком в школе ради хайпа.

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