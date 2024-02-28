«Ничего не получится»: кинокритик объяснил провал будущего ремейка «Бриллиантовой руки»

Кинокритик Александр Шпагин в беседе с NEWS.ru предрек провал будущему ремейку фильма «Бриллиантовая рука».

«Это все ужасно. Последняя «Ирония судьбы» — просто клиника. Ничего не получится. Идет мучительная перекладка старого сюжета на современность, но та реальность и нынешняя никак не корреспондируются. Юмор был замешен на той реальности, и нынешний юмор не работает, как и сюжет, а тогда работало, потому что сюжет был узнаваемым и оригинальным», — пояснил Шпагин.

При этом критик уточнил, что фильм может получиться удачным, если шоураннеры не станут переснимать «Бриллиантовую руку», а снимут новый фильм, взяв за основу сюжет комедии Гайдая. Например, пояснил Шпагин, можно было бы сделать картину о банде контрабандистов и обычном человеке, который оказывается втянут в неожиданную авантюру.

Уже известно, что над созданием нового фильма будут работать авторы двух предыдущих новогодних проектов канала, переосмысляющих советскую классику — «СамоИрония Судьбы» и «Иван Васильевич меняет все!», — режиссеры Миша Семичев и Роман Ким, а также креативные продюсеры Андрей Шелков и Максим Ткаченко.

Ранее стало известно, продолжит ли Zivert работать на «Голосе» после творческой паузы.