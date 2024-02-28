Стало известно, продолжит ли Zivert работать на «Голосе» после творческой паузы

Певица Zivert продолжит свою работу в шоу «Голос» на фоне творческой паузы из-за проблем со здоровьем. Об этом Woman.ru сообщили представители Первого канала.

«Артистка планирует и дальше принимать участие в проекте, пока никаких изменений в проекте не планируется», — заверили на Первом канале.

21 февраля Zivert объявила об отмене концертов на полгода из-за болезни. 33-летняя певица заявила, что проблемы со здоровьем преследуют ее уже полтора года, но в последнее время стали прогрессировать. Zivert призналась, что до последнего времени пыталась игнорировать боль, концентрируясь на работе и заглушая ее обезболивающими.

По данным Mash, исполнительница впервые едва не отменила свой концерт из-за проблем со здоровьем в 2022 году. Мероприятие проходило 27 ноября в Пятигорске. По данным канала, тогда певицу замучил остеохондроз: пришлось подключать врачей, но артистка все же отыграла программу. В 2022 году Zivert узнала о своем диагнозе, однако в следующем году она продолжила выступать, несмотря на боль.

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