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Navai назвал Успенскую «офигительной милфухой» после жалоб певицы на неудавшиеся романы

Рэпер Navai назвал Успенскую милфухой и заявил, что ее нужно любить

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Рэпер Navai в документальном фильме «Карусель Успенской. Из ресторана в Кремль» на МУЗ-ТВ назвал певицу «офигительной милфухой».

«Как можно бояться повстречаться с такой офигительной милфухой, которая ходит в «Булгари», «Ролексах», на «Фантоме» ездит. Как можно бояться такой малышки? Ее надо любить», — подчеркнул Navai.

При этом сама Успенская пожаловалась, что большинство романов в ее жизни оканчивались неудачно, хотя она искренне посвящала себя семье, готовила и заботилась о быте.

«Я все время разочаровывалась, а думала, что полюбила навсегда. Я всегда отдавалась семье — готовка, уборка, все для семьи, а мне платили неблагодарностью», — возмутилась певица.

Исполнительница считает, что не сможет найти мужа, который будет способен ей угодить. По мнению Успенской, всему виной ее желание быть независимой и делать именно то, что ей самой хочется. Вместе с этим певец Шура выразил мнение, что в окружении артистки просто нет достойного кандидата.

«Каждой бабе нужен мужик. Врут они все. Мужики извелись просто, нету их на Руси», — посетовал певец.

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