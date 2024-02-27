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Егор Крид стал первым в России, кто выиграл суд у РКН и ФНС

Адвокат Егора Крида Подшибякин заявил о победе рэпера в суде с ФНС и РКН

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egorkreed/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Егор Крид сумел выиграть в суде против ФНС России и Роскомнадзора (РКН). Адвокат музыканта Владислав Подшибякин заявил, что это первый случай в России, пишет Baza.

По данным канала, суд счел незаконным блокировку Twitch-аккаунта Егора Крида.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в феврале 2023 года обращалась в ФАС и Роскомнадзор по поводу незаконного распространения рекламы онлайн-казино и букмекерских контор у 15 блогеров, в том числе и у певца. В мае 2023 года Крид подал к Мизулиной иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, который сейчас рассматривается по существу. По этому делу назначена экспертиза, на время проведения которой слушания приостановлены.

В иске Крид указал, что счел одно из высказываний Мизулиной на свой счет оскорбительным и не соответствующим действительности. При этом Замоскворецкий суд Москвы не стал рассматривать иск Крида к Мизулиной на 1 миллион рублей.

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