«У нас сложный период»: Лерчек о проблемах с мужем

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) намекнула на то, что из-за судов переживает сложный период в браке с мужем Артемом. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Любимые, у нас сложный период, но мы стараемся. Я попрошу просто поддержать, но ничего не говорить», — написала она.

Чекалина заявила, что они с мужем многое пережили и сейчас потеряли то, что их объединяло.

«Когда тебе грозит тюрьма, уголовные дела, долги, нет работы, того, что всегда сплачивало», — добавила она.

В марте 2023 года Лерчек стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, купив на них доллары, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

Ранее стало известно, что Лерчек и ее супруг выплатили 504 млн рублей долгов.