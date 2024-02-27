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Знакомая Гогена Солнцева отреагировала на новости о том, что шоумен стал отцом

Продюсер Бичарова назвала вбросом новости о том, что Гоген Солнцев стал отцом

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solntcev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен Гоген Солнцев, который опубликовал фотографию с рукой маленького ребенка, вряд ли на самом деле стал отцом. Таким мнением в беседе с kp.ru поделилась его знакомая, продюсер Диана Бичарова.

«Никаким отцом он не стал! Я вас умоляю. Это вброс для новой программы. Уверена, что потом выяснится, что он просто крестный», — поделилась она своим мнением.

Солнцев опубликовал снимок в своих социальных сетях 27 февраля.

«В моей жизни не было большего счастья чем это… Мы сотворили самое большое чудо на свете!» — подписал он фото.

При этом многие подписчики не поверили в эту новость и задались вопросом, кто является матерью ребенка. Часть из них также предположила, что шоумен мог стать крестным отцом.

В 2018 году Гоген Солнцев женился на Екатерине Терешкович, которой на тот момент было почти 70 лет. В 2021 году шоумен развелся с супругой и женился на ее дочери Полине Давыдовой.

В конце января Гоген Солнцев посетил турнир фрик-боев Epic Fighting Championship с участием популярных людей, в конце которого вызвал на бой певца Филиппа Киркорова. В своей речи Солнцев уточнил, что хочет подраться на октагоне с исполнителем, так как между звездами произошел конфликт на съемках. При этом шоумен не стал уточнять деталей произошедшего.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Гогена Солнцева избила его пожилую подругу.

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