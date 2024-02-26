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В России отметят 150-летний юбилей Союза театральных деятелей

Путин подписал указ о праздновании 150-летия Союза театральных деятелей

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Сергей Пятаков/РИА Новости

150-летие Союза театральных деятелей России отметят на государственном уровне. Соответствующий указ о праздновании юбилея организации подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Председателем оргкомитета по подготовке и празднованию юбилея, в соответствии с указом, назначен первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Союз театральных деятелей России — один из старейших творческих союзов страны. Он был основан в 1876 году. Председателем обновленного союза в 1986 году стал народный артист СССР Михаил Ульянов. В 2021 году пост руководителя организации занял народный артист РФ Александр Калягин.

В декабре 2023 года на внеочередном съезде СТД на должность председателя союза избрали артиста театра и кино Владимира Машкова. Сопредседателем организации стал дирижер Валерий Гергиев. Вице-президентом был назначен директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Союз объединяет деятелей театрального искусства со всей страны. Его главными целями являются содействие развитию театрального искусства, оказание помощи российским театрам и театральным школам, развитие российских и международных театральных связей, содействие защите социальных, правовых и профессиональных интересов творческих работников.

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