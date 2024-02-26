Отец Киркорова предложил Тодоренко «посидеть на коленках»

Певец Филипп Киркоров предположил в шоу «Маска», что в костюме Водяного скрывается его отец Бедрос.

Киркоров заявил, что уверен в своем предположении. После этого он начал подшучивать над своим отцом. В свою очередь Водяной подыгрывал певцу, называя его «сынуля».

В один момент участник в маске предложил ведущей Регине Тодоренко сесть ему на колени. Киркоров заявил, что его отец «еще тот дамский угодник». Он отметил, что сейчас родитель находится в отношениях. Тодоренко отказалась от предложения.

«У вас там, говорят, женщина какая-то есть. А я еще и замужняя. Только с Владом к вам сяду (певцом Владом Топаловым — супругом Регины Тодоренко). Если вы нас с Владом на коленки позовете — с удовольствием. Даже стих расскажем!» — ответила телеведущая.

16 февраля стало известно, что Киркоров сохранил за собой место в жюри «Маски». К нему также присоединились певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко и шоумен Тимур Родригез. Премьера шоу состоялась 18 февраля на телеканале НТВ. В новых выпусках артист сменил образ: отказался от пестрых нарядов со стразами и выбрал более строгий черный костюм. Также Киркоров надел черный парик и очки для зрения.

Ранее Филипп Киркоров и Николай Басков выступили на телешоу дуэтом в одинаковых пиджаках.