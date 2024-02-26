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Митя Фомин сломал палец на экстремальном шоу

Певец Митя Фомин рассказал, что сломал палец на испытании в шоу

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Певец Митя Фомин сообщил, что сломал палец на съемках экстремального реалити-шоу «Выжить в Самарканде». Об этом сообщает Voice.

Фомин получил травму во время одного из испытаний. По словам артиста, на состязании он разбил огромным шаром кирпичную стену, а затем, чтобы ускорить выигрыш, приложил руку к ограждению. Он отметил, что делал это в «аффекте и экстазе». Певец предположил, что в этот момент кирпич ударился о его руку.

«Но каким образом при этом осталась цела перчатка — непонятно. Тут же на съемочной площадке переполох, на меня надели белый халат и тапочки», — поделился исполнитель.

По словам Фомина, в итоге его увезли на «скорой» в областную узбекскую больницу. Артиста сопровождали камеры, однако врач попросил их убрать. После этого медик наложил швы на палец. Певец рассказал, что рана была большая и рваная. Позже, по словам исполнителя, рентген выявил у него множественный оскольчатый перелом пальца. Несмотря на травму, Фомин продолжил участвовать в испытаниях.

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