Михалков заявил об упадке актерского уровня

Режиссер Никита Михалков заявил в беседе с aif.ru, что как в России, так и за рубежом катастрофически упал актерский уровень.

Михалков признался, что получает по 470-500 заявок в свою академию театрального и киноискусства. При этом, как отметил режиссер, из них отбор проходят около семи человек, а в его театр попадают единицы.

«Но это уже, что называется, Creme de la Creme. Сегодня медийность зарабатывается совершенно другим способом. Актер боится ее потерять. «Склифосовский» первый сезон, второй, пятый, десятый. И уже бороду не сбрить, ты приговорен», — поделился режиссер.

Михалков назвал потерю медийности «страшной штукой», так как это ведет за собой лишение заработка и популярности.

«А сыграть так, что тебя как актера не узнают даже, это тоже очень страшно, и очень мало кто может. Я уж не говорю о том, что хочет. Поэтому съемочная площадка «Очей черных» она катастрофически отличается от сегодняшней съемочной площадки», — рассказал артист.

В феврале издание ngs24.ru сообщило, что Никита Михалков получит 3,2 миллиона рублей за участие в спектакле «12» в Красноярске.

Ранее Михалков рассказал о том, как украинских школьников учат вычленять «вражеские нарративы».