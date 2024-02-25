Александр Ревва задолжал налоговой около 50 тысяч рублей

Шоумен и юморист Александр Ревва владеет долей в 70% в ООО «Войс Медиа Продакшн», которая задолжала налоговой РФ около 50 тысяч рублей. Об этом пишет kp.ru.

По данным Федеральной службы судебных приставов, у фирмы Реввы накопилось семь долгов на общую сумму в 46 750 рублей, при этом некоторые пени не оплачиваются с 2022 года. Отмечается, что приблизительная выручка ООО «Войс Медиа Продакшн» за 2022 год составила 40 миллионов рублей.

В конце января 2023 года сообщалось, что Ревва вместе с семьей уехал из России. По слухам, причиной эмиграции комика мог стать бойкот на телевидении.

10 января стало известно, что Александра Ревву вырезали из «Песни года». В новогоднем шоу юморист должен был исполнить одну из своих песен, однако выступление Реввы не вышло в эфир. Причина произошедшего неизвестна.

При этом активист Виталий Бородин признавался в беседе с mk.ru, что Ревве объявили бойкот на федеральных каналах. Бородин заявил, что изначально у комика «была другая позиция по поводу СВО». Затем, по словам активиста, шоумен «переобулся» и вернулся в Россию на заработки, так как понял, что стал терять в деньгах.

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