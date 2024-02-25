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«Вы будете мной гордиться»: Вин Дизель намекнул на завершение «Форсажа»

Актер Вин Дизель назвал фильм «Форсаж 11» грандиозным финалом серии

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Roma/Global Look Press

Актер Вин Дизель в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал пост, посвященный выходу фильма «Форсаж 11».

«Сказать, что воодушевление по поводу нашего финала было невероятно сильным, значит ничего не сказать.Этот грандиозный финал — не просто завершение; это чествование невероятной семьи, которую мы создали вместе. Надеюсь, вы будете мной гордиться!» — написал Дизель.

Он выразил слова поддержки и благодарности команде франшизы и отметил, что именно их страсть и любовь к своему делу подогревали интерес к проекту на протяжении стольких лет.

В июне Вин Дизель рассказал, как фанаты изменили его представление о продолжении «Форсажа 10». Десятый эпизод автомобильной киносаги впервые показали на экранах 19 мая 2023 года. На сегодня его сборы перевалили за 617 млн долларов США в глобальном прокате. По сюжету картина повествует о том, как злодей Данте мстит главному герою Доминику за гибель своего отца.

Ранее звезда «Слова пацана» вспомнил о драке с Юрой Борисовым на съемках фильма.

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