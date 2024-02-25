Звезда «Слова пацана» вспомнил о драке с Юрой Борисовым на съемках фильма

Актер Ярослав Могильников, известный по роли Ералаша в сериале «Слово пацана», вспомнил о драке с Юрой Борисовым на съемках триллера «Подельники». Об этом он рассказал в интервью Карену Адамяну.

По словам артиста, на съемках драматического триллера ему было неловко работать со столь именитыми артистами, поэтому его немного зажало. В определенный момент к нему подошел Борисов, закрылся руками и предложил побить его, чтобы Могильников мог выплеснуть эмоции.

«Передо мной стоит известный актер и говорит бить его. Я думаю: ''Я не готов, как я буду бить его?'' Все мои эмоции превратились в неловкость. А потом он такой: ''Все, давай, выдохни и прям ори и бей''. Я в тот момент переключился и начал орать и бить его», — рассказал артист.

После этого Могильников смог продолжить работу над фильмом и отметил, что такой метод оказался достаточно эффективным. По мнению актера, Борисов может быть совершенно разным — в кадре злым и мрачным, а за камерами веселым и доброжелательным.

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