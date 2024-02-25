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Создатель «Вызова» думает о съемках очередного фильма о космосе

Режиссер «Вызова» Шипенко не исключил появление третьего фильма о космосе

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Роскосмос ТВ/YouTube/Reuters

Режиссер Клим Шипенко признался, что заинтересован в создании еще одного фильма о космосе, однако пока у него нет даже конкретной идеи картины. Слова постановщика передает ТАСС.

«Есть вероятность, что появится и третий фильм о космосе. Но это же не значит, что он должен появиться быстро. Может, он появится через 10 лет, такое тоже не исключено», — признался Шипенко.

В апреле 2023 года Шипенко признавался, что съемки фильма «Салют-7» стали для него тяжелее, чем работа над «Вызовом». Он назвал свою первую картину о космосе, «Салют-7», сложной и психологически, и технически. При этом к работе над «Вызовом» на МКС режиссер был максимально готов технически, хотя иногда приходилось импровизировать.

На МКС актриса Юлия Пересильд и Шипенко снимали часть фильма «Вызов» — первой художественной картины, снятой в космосе. В начале января 2024 года российское посольство в США провело премьеру космической драмы.

Премьерные показы фильма «Вызов» в Москве начались в День космонавтики — 12 апреля 2023 года. В широкий прокат по всей России картина вышла 20 апреля 2023 года.

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