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Тейлор Свифт изменила текст песни ради нового бойфренда

TMZ: певица Тейлор Свифт изменила текст песни на концерте ради нового бойфренда

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Mike Blake/Reuters

Певица Тейлор Свифт изменила текст песни на концерте в Австралии ради нового возлюбленного, футболиста Трэвиса Келси. Об этом сообщает TMZ.

Свифт изменила одну из строчек своего хита «Karma». В оригинале поется «Карма — это парень из телевизора, возвращающийся ко мне домой». В измененной версии она спела «Карма — это парень из Chiefs, возвращающийся ко мне домой». В ролике, опубликованном TMZ, Келси улыбнулся и начал танцевать, когда артистка изменила текст песни.

Трэвис Келси состоит в американском футбольном клубе «Канзас-Сити Чифс» («Kansas City Chiefs»).

Впервые новости о романе пары появились после того, как знаменитостей несколько раз заметили папарацци. В сентябре Тейлор Свифт засняли за поцелуем с Келси. Спортсмен уже познакомил возлюбленную со своими друзьями.

В январе издание Page Six сообщило, что Тейлор Свифт и Трэвис Келси собираются обручиться в июле, когда их отношениям исполнится год. У певицы и спортсмена якобы есть план, которому они договорились следовать.

Ранее Бузова спровоцировала слухи о новом романе.

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