Бурак Озчивит рассказал о соперничестве с Керемом Бюрсином

Актер Бурак Озчивит во время визита в Россию рассказал о конкуренции со звездой сериала «Постучись в мою дверь» Керемом Бюрсином. Его цитирует «Вокруг ТВ».
Сперва сыгравший одну из главных ролей в сериале «Великолепный век» артист пошутил, что не знает, о ком идет речь.
«Я вообще люблю его, и никакого соперничества между нами нет», — сказал Озчивит.
Он также прокомментировал съемки российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь», предложив снять также альтернативные версии сериалов с его участием — «Черной любви» и «Великолепного века».
Накануне ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров подарил Бураку Озчивиту шапку-ушанку.
Макаров встретился с Озчивитом на концерте «Музыка турецких сериалов» в Crocus City Hall в Москве. Там телеведущий подарил актеру головной убор и показал, как его носить.
Ранее звезда «Великолепного века» разочаровал российских фанаток.