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Бурак Озчивит рассказал о соперничестве с Керемом Бюрсином

Звезда «Великолепного века» Озчивит заявил, что у него нет соперничества с Бюрсином

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imdb.com

Актер Бурак Озчивит во время визита в Россию рассказал о конкуренции со звездой сериала «Постучись в мою дверь» Керемом Бюрсином. Его цитирует «Вокруг ТВ».

Сперва сыгравший одну из главных ролей в сериале «Великолепный век» артист пошутил, что не знает, о ком идет речь.

«Я вообще люблю его, и никакого соперничества между нами нет», — сказал Озчивит.

Он также прокомментировал съемки российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь», предложив снять также альтернативные версии сериалов с его участием — «Черной любви» и «Великолепного века».

Накануне ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров подарил Бураку Озчивиту шапку-ушанку.

Макаров встретился с Озчивитом на концерте «Музыка турецких сериалов» в Crocus City Hall в Москве. Там телеведущий подарил актеру головной убор и показал, как его носить.

Ранее звезда «Великолепного века» разочаровал российских фанаток.

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