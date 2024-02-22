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«Женщина ничего не должна»: Айза пристыдила Macan за слова о девушках

Блогерша Айза ответила рэперу Macan на критику девушек в купальниках

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Из личного архива Айзы

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай пристыдила рэпера Macan в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) за его недавние слова о девушках .

В одном из интервью Macan осудил девушек, которые публикуют фото в купальниках и нижнем белье в социальных сетях, а также ходят по клубам и заводят отношения на одну ночь.

«Мужчина должен обществу, своей женщине, своим детям и семье. Женщина обществу ничего не должна. Это не я придумала. И женщина не должна своей семье!» — уверена Анохина.

С критикой в адрес Macan также выступила звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова.

Накануне Айза сообщила, что планирует сделать пластику груди.

Айза пройдет хирургическую процедуру по уменьшению и подтяжке груди без использования имплантов. Она также хочет сделать коррекцию рубцов, оставшихся с прошлых операций. Блогерша объяснила, что ее бюст стал не таким «бодрым» после рождения второго сына Элвиса и похудения.

Ранее Тутта Ларсен объяснила, почему осталась в России.

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