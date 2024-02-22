Киркоров вернулся в эфир ТНТ

Певец Филипп Киркоров появится на музыкальном шоу «Конфетка» от ТНТ 24 февраля. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.

Представители канала отметили, что уже в субботу зрителей ждет возвращение в эфир «главного Примадонна страны». Отмечается, что на шоу певец исполнит композицию в дуэте с «не менее ярким» артистом. В жюри будут Тимур Родригез, Ваня Дмитриенко и Клава Кока.

В шоу «Конфетка» песни никому не известных артистов исполняют звезды. В каждом выпуске зрители видят 5 клипов, найденных на просторах интернета, а после — 5 номеров от артистов, переделавших эти песни в настоящие «конфетки». Авторы лучших выступлений получают приз в 300 тысяч рублей.

16 февраля стало известно, что Киркоров сохранил за собой место в жюри «Маски». К нему также присоединились певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко и шоумен Тимур Родригез. Премьера шоу состоялась 18 февраля на телеканале НТВ. В новых выпусках артист сменил образ: отказался от пестрых нарядов со стразами и выбрал более строгий черный костюм. Также Киркоров надел черный парик и очки для зрения.

После попадания в скандал с «почти голой вечеринкой» Киркоров принес извинения, а в середине февраля стало известно, что он приехал в ДНР. Там он выступил с концертом в одном из местных госпиталей и встретился с участниками спецоперации.

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