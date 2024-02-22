«13 раз в день»: Наталья Штурм о романе с армянином

Певица Наталья Штурм в беседе с «Пятым каналом» вспомнила, как в молодости занималась бурным сексом с женатым армянином.

«У меня оба брака так состоялись. Именно они ушли из семьи. Не могли жить без меня. У меня был один из Амстердама мужчина, армянин, какие он мне устраивал сцены ревности! Причем все было нормально, никто никому не изменял. Но мы занимались с ним сексом по 12-13 раз в день. Вот такая химия у нас была», — рассказала Штурм.

При этом 57-летняя артистка уточнила, что молодые мужчины ее не особенно привлекают, так как они обычно ничего не умеют, к тому же у них нет денег.

В октябре Штурм сообщила, что ее обокрал любовник-иностранец по имени Пламен. Возлюбленный певицы начал вести себя странно на отдыхе в Испании. Мужчина тонким голосом просил ему вызвать такси в два часа ночи, когда они отдыхали в отеле. Звезда возмутилась подобному поведению и заперлась в своей комнате. На следующий день певица заметила, что из ее кошелька пропала определенная сумма — €1500.

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