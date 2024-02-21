Виктора Шендеровича* призвали проверить на дискредитацию российской армии

Общественники из движения «Ветераны России» призвали Генпрокуратуру проверить писателя Виктора Шендеровича (признан в РФ иностранным агентом) на предмет дискредитации ВС РФ. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, автору грозит уголовное дело, также он может лишиться трех своих квартир в Москве, две из которых записаны на супругу Шендеровича. Помимо этого, писателю могут ограничить выплату авторских отчислений за его произведения. Mash пишет, что «Ветераны России» обратились с заявлением после пранка, в рамках которого Шендерович признался, что готов спонсировать ВСУ.

Недавно депутат Госдумы Александр Хинштейн уверил, что новый закон об ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-пропаганде не коснется произведений русской и зарубежной классики. До этого российский маркетплейс «Мегамаркет» подтвердил снятие с продажи у себя книг, которые вошли в список ограничений в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ. Под запрет, в частности попали, некоторые произведения Федора Достоевского, Стивена Кинга, Харуки Мураками, Марселя Пруста, Оскара Уайльда и других.

Ранее на Хасбика написали заявление в прокуратуру Дагестана.