Инстасамка сделает ремикс на хит Кати Лель при поддержке Максима Фадеева

Певица Инстасамка представит свой кавер на хит Кати Лель «Мой мармеладный» 1 марта. Трек выйдет при поддержке продюсера Максима Фадеева, пишет РИА «Новости».

Некоторые пользователи раскритиковали новую композицию Инстасамки, назвав песню «копиркой». В конце 2023 года песня «Мой мармеладный», записанная в 2004 году, стала вирусной в социальной сети TikTok. В феврале 2024-го продюсер Максим Фадеев рассказал, что разрешил одной из зарубежный звезд перепеть хит «Мой мармеладный», который он написал для Кати Лель.

Фадеев уточнил, что на фоне популярности песни «Мой мармеладный» в мире он получил более ста запросов из США, Германии, Великобритании, Китая и других стран на создание каверов. Многие артисты отказывались от планов записать песню после того, как узнавали, что им придется перечислять средства за использование авторских прав на счет в банки РФ.

Ранее Цискаридзе заступился за раскритиковавшего коллег Кологривого.