Депутат Госдумы призвал лишить иноагентов доступа к соцсетям на территории России

Музыкант и депутат Госдумы Денис Майданов призвал принять в России закон, предусматривающий лишение доступа к соцсетям иноагентов. В качестве примера он привел Китай, заявив, что там подобная практика демонстрирует положительные результаты.

«Если тебе страна не нужна, если ты на нее наплевал, значит страна должна ответить так же», — заявил Майданов в беседе с телеканалом «360».

По мнению Майданова, с принятием такого закона человек потеряет доступ к медиа и не сможет зарабатывать «в стране, которую он хает». Музыкант заявил, что поддерживает политику Китая, где «антигосударственных людей вычищают из всех соцсетей, радиостанций и телевидения».

Такой подход певец считает борьбой с Западом, который он обвинил в воспитании детей в антипатриотическом и антигосударственном духе.

Напомним, накануне Госдума приняла в первом чтении закон о запрете рекламного сотрудничества с иноагентами. Документ запрещает всем компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов.

Ранее Майданов рассказал, за что получил на Украине 15 лет с конфискацией имущества.