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В Венесуэле открыли памятник Пушкину

Лавров открыл памятник Пушкину в Каракасе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров торжественно открыл памятник русскому классику Александру Пушкину в Каракасе. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Честно скажу, скульптура на фоне венесуэльской природы смотрится невероятно красиво. Наш великий поэт, уверена, был бы доволен. Нет, не был бы. Просто — доволен», — добавила она.

20 февраля стало известно, что Лавров прибыл в Венесуэлу в рамках своего рабочего тура по странам Латинской Америки. После посещения Кубы самолет главы ведомства приземлился в аэропорту Каракаса.

По информации официального представителя МИД России Марии Захаровой, Лавров планирует провести переговоры с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилом Пинто, а также намечены встречи с главой государства Николасом Мадуро и вице-президентом Делси Родригес.

По словам Захаровой, стороны собираются обсудить текущее положение и перспективы развития двустороннего стратегического партнерства. По предварительной информации от самого Мадуро, Лавров передаст «важное послание» от президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно, что в Госдуме призвали запретить Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) зарабатывать на рекламе российских брендов.

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