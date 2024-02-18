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Ирина Дубцова обиделась на Антона Зацепина после слов о незаслуженной победе на «Фабрике звезд»

Певица Ирина Дубцова заверила, что честно победила на телешоу «Фабрика звезд»

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Певица и победительница шоу «Фабрика звезд» Ирина Дубцова в интервью YouTube-каналу Fametime призналась, что обиделась на Антона Зацепина после слов о незаслуженной победе на телешоу.

«У меня с Антоном всегда были хорошие отношения. Я не видела это интервью, мне кто-то передал его слова. Стало неприятно, потому что считаю победу заслуженной. Более того, она дала надежду ребятам из простых семей, с неизвестными фамилиями: не все продается и покупается, можно пройти кастинг на подобные проекты и осуществить свою мечту», — подчеркнула Дубцова.

Она уточнила, что пошла на кастинг в передачу без какой-либо поддержки извне. Певица напомнила, что не обладала никакими особенными талантами или возможностями, так как росла в обычной семье. При этом Дубцова добавила, что наследник знаменитой Эдиты Пьехи, певец Стас Пьеха занял тогда только третье место.

В апреле 2023 года Антон Зацепин заявил, что «начальство» продвигало Ирину Дубцову к победе на «Фабрике звезд». «Решили, что для этого парня уж слишком офигеть будет, мол, приперся откуда ни возьмись и еще всех надрал. Все-таки некоторых артистов вели», — утверждал он.

Ранее Никита Кологривый рассказал, почему позволил себе «зазвездиться».

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