Андрей Малахов объяснил, почему Барановская считает его своим крестным отцом

Телеведущий Андрей Малахов в беседе с «Пятым каналом» объяснил, почему не считает себя крестным отцом Юлии Барановской.

«Это Юля всем говорит, что я ее крестный отец, потому что она дала мне интервью и потом сказала, что хочет быть телеведущей, а я ей сказал, что она обязательно станет», — вспомнил Малахов.

Он считает, что с тем же успехом его можно назвать покровителем Глюкозы, которую Малахов также однажды поддержал. Телеведущий отметил, что речь идет о 2001 годе, когда Наталья Ионова была еще маленькой девочкой, которая только закончила сниматься в «Ералаше».

«Через четыре года ко мне приходит на программу уже певица Глюкоза, которую тогда знали только по мультяшному клипу, и говорит: «Это я, вы мне сказали»… И таких историй за мою карьеру очень много», — резюмировал Малахов.

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