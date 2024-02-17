Басков попросил не называть его коллегой звезды «Иванушек International»

В новом выпуске шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия» к экспертам присоединились солисты группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко и Кирилл Андреев. Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

Еще один участник трио Андрей Григорьев-Апполонов отсутствовал, что вызвало интерес у ведущего шоу Николая Баскова. Выяснилось, что певец заболел и остался дома. Тогда Басков попытался имитировать речь Григорьева-Апполонова, чем развеселил его коллег.

«На самом деле, сейчас все узнали, о чем говорит рыжий уже 29 лет», — сказал Туриченко.

Басков также попросил не называть его коллегой отсутствовавшей звезды «Иванушек».

«Мне нравится, что он все время говорит «коллега». Я говорю: «Я рэпом не занимаюсь», — заявил певец.

Накануне 47-летний Басков признался, что некоторые блюда готовит себе сам.

«Я могу сам себе приготовить что-то. На завтрак овсяную кашу чаще всего. Я делаю курицу очень вкусно», — признался артист.

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