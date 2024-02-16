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Налоговая взялась за ИП Ивлеевой

47news: ФНС по Ленинградской области проверит ИП Насти Ивлеевой

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Управление ФНС по Ленобласти назначило проверку документов ИП блогера Насти Ивлеевой. Об этом пишет портал 47news со ссылкой на своих информаторов.

По данным издания, налоговикам поручили проверить всю деятельность и расчеты с блогером вне зависимости от региона, в котором работает предприниматель.

Недавно стало известно, как Настя Ивлеева переживает бойкот после скандальной вечеринки. Она была замечена около заведения быстрого питания. По информации журналистов, сейчас блогерша большую часть времени проводит в своем доме и изредка ездит по делам в Москву.

Источники сообщили, что рекламодатели «заморозили или разорвали» контракты с Настей Ивлеевой. Кроме того, блогерше ищут замену в двух сериалах и одном фильме. Ее также убрали с сайта актерского агентства Thomas Agency, с которым ранее она сотрудничала.

Скандальная вечеринка Насти Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

Ранее в РПЦ ответили на слова Лолиты о восстановлении храма в новом регионе.

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