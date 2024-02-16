Киркоров официально сохранит за собой место в жюри «Маски»

Народный артист России Филипп Киркоров снова окажется в кресле председателя жюри пятого сезона шоу «Маска». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-презентацию проекта от телеканала НТВ.

«Юбилей — это праздник. А там, где «Маска», где этот замечательный проект, где эти потрясающие артисты, которые каждый раз, выходя на сцену, удивляют, восхищают, радуют нас — там тоже праздник», — сказал Киркоров создателям проекта.

В жюри также войдут певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко, шоумен Тимур Родригез и приглашенные гости — в первых выпусках ими окажутся Дима Билан, один из победителей прошлого сезона, и Анатолий Цой.

Ведущим «Маски» традиционно станет Вячеслав Макаров. Премьера шоу состоится 18 февраля на телеканале НТВ.

До этого сообщалось, что на съемках первого выпуска сезона шоу Киркоров охотно шутил про скандальную вечеринку Ивлеевой и признавался, что 2023 год стал для него неудачным. На съемки он пришел в костюме с галстуком и заявил, что «все стразы в прошлом».

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