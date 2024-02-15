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Милонов о поездке Киркорова в ДНР: «Я верю во спасение»

Депутат Виталий Милонов назвал молодцом Киркорова после поездки в Донбасс

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Виталий Милонов похвалил певца Филиппа Киркорова за поездку в Донецкую народную республику (ДНР). Его слова передает Daily Storm.

«Вы знаете, я не считаю, что это что-то сверхъестественное, за что надо тут же давать звание Героя России. Но если он, Филипп Киркоров, человек, от которого такого никто не ожидал, это сделал — молодец!» — признался парламентарий.

Милонов понадеялся, что нынешний визит артиста в ДНР не станет разовой акцией. При этом депутат не стал соглашаться с теми, кто считает лицемерным поступок Киркорова — как, например, актриса Яна Поплавская. Она посчитала, что поступок певца оказался вынужденным и совершенным под давлением из-за скандала с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой.

Депутат, в свою очередь, назвал себя таким же «не безгрешным» человеком, который совершает ошибки. Он добавил, что верит в покаяние.

«Я верю во спасение! В отличие от тех, кто не считает, что многие вещи еще можно исправить», — добавил Милонов.

В феврале 2024 года Филипп Киркоров приехал в ДНР, где выступил в больнице перед ранеными, вручил им подарки. Он сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных. Поездку поддержали в Госдуме, а представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в этот раз певец выбрал «ту дверь»

Ранее Даня Милохин признался, что скучает по России и русским девушкам.

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