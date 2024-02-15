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Даня Милохин рассказал, почему Дуров отказался с ним фотографироваться

Блогер Милохин предположил, что Дуров не сделал с ним фото из-за анонимности

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Пресс-служба Premier

Блогер Даня Милохин предположил, что разработчик и бизнесмен Павел Дуров не стал фотографироваться с ним из-за анонимности. Об этом тиктокер рассказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Макарена».

При этом тиктокер не стал утверждать о причине отказа Дурова, пояснив, что не знает точно. Милохин также вспомнил, что во время общения с создателем Telegram попросил его дать свои контакты и тот не отказал. Однако, признался блогер, бизнесмен не отвечает на его сообщения — «читает, но не отвечает».

Милохин рассказал, что виделся с Дуровым, когда он приезжал на виллу к рэперу Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом). Блогер назвал разработчика «классным типом». По словам Милохина, Дуров «очень правильный» человек, который ведет здоровый образ жизни».

«Я бы мог подумать, что он заучка, но нет. Он и пошутить может, и посмеяться с нами», — подчеркнул тиктокер.

В октябре Моргенштерн рассказал, что разработчик Павел Дуров живет в Дубае отшельником. Он также назвал бизнесмена «тотальным зожником», который не употребляет даже кофеин.

Ранее Милохин признался, что скучает по России и русским девушкам.

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