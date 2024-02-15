Чеботина рассказала, было ли у нее худшее свидание

Певица Люся Чеботина порассуждала в беседе с Super.ru, было ли в ее жизни лучшее и худшее свидание. Видео с исполнительницей опубликовано в Telegram-канале издания.

«Не могу сказать, что в моей жизни было худшее свидание. Не знаю, но как будто бы и лучших не было», — призналась артистка.

Чеботина отметила, что все свидания были хороши, однако лучшим она может назвать только то, когда мужчина сделает ей предложение.

В декабре 2022 года Чеботина подтвердила, что встречается с певцом ЮрКиссом. Артисты познакомились в 2019-м и долгое время скрывали свой роман. Певица заявила, что она с возлюбленным очень похожа. Она назвала себя и музыканта «двумя суетологами, которые смотрят в одну сторону». При этом в мае 2023 года ЮрКисс заявил, что у него нет партнерши.

В ноябре 2023 года Чеботина дала повод для слухов о романе со звездой шоу «Холостяк» Александром Гранковым. Пару заметили вместе на светском мероприятии в Москве, однако официального подтверждения романа не было.

Недавно Люся Чеботина назвала ерундой слух о спонсировании ее карьеры.

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