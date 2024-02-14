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Лолита обратилась к общественникам после отмены концертов

Певица Лолита заявила, что ее концерты отменили из-за недостаточного раскаяния

Певица Лолита Милявская заявила в Telegram-канале, что общественники требуют отменить ее концерты, так как она «недостаточно раскаялась».

Милявская возмутилась общественникам и обратилась к ним напрямую.

«Я хочу начать с вопроса: «А где вы были?» — отметила артистка.

Лолита рассказала, что на протяжении нескольких лет выступала в госпиталях во время разных вооруженных столкновений, видела «разные степени увечья» и покупала аппаратуру для больниц. Она также спонсировала операции для людей с тяжелыми заболеваниями.

«У меня есть медаль за это. И еще меня сняли с поезда, когда я поехала в Украину навестить дочь. Сняли, в результате дали десять лет невъезда за посещения Крыма. Назвали «сукой, проституткой продажной». Я нормально, терпела», — поделилась исполнительница.

Милявская заявила, что никогда не придавала огласки своей благотворительной деятельности, так как считала это «неинтеллигентным».

«А сейчас веду себя неинтеллигентно, потому что, наверное, должна это сделать», — рассказала певица.

Лолита добавила, что сейчас собирается помогать в восстановлении храма в одном из новых регионов России.

«Мое оружие — это выход на сцену, именно этому я посвящала 40 лет своей жизни. Я делаю это не из-за эгоизма. Это подсознательное удовольствие знать, что ты от людей уводишь уныние — самый большой грех. С этим знанием я всегда выходила на сцену», — призналась звезда.

Ранее концерт Лолиты отменили в Екатеринбурге.

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