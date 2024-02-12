Ангелина Вовк ответила на вопрос о пластических операциях

Директор, теле- и радиоведущая Ангелина Вовк ответила журналистам на вопрос о пластических операциях. Ее цитирует kp.ru.

По словам Вовк, она избегает пластических операций и пользуется только помощью косметологов.

«Пробовать косметологические новинки я начала, когда появились первые морщинки. Так что в этом деле я тертый калач», — сказала она.

81-летняя звезда понимает, что возраст утаить нельзя, но и выпячивать его не хочет.

Вовк дебютировала в кино в 1966 году. Она снялась в фильме Григория Поженяна «Прощай». Позже она стала работать диктором на Центральном телевидении СССР. Звезда также вела такие программы, как «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!», «Утренняя почта» и «Музыкальный киоск».

Вовк была замужем дважды. С 1966 по 1982 год ее супругом был диктор Геннадий Чертов. А в 1982-м она сыграла свадьбу с художником Индржихом Гетцом. Они развелись в 1995 году.

«В свои года чувствую себя молодой девочкой», — призналась Вовк, добавив, что хочет быть примером для своих внучек и выглядеть достойно перед студентами.

В 2023 Вовк рассказывала, что поддерживает тело в тонусе с помощью капельниц.

Ранее актриса Екатерина Волкова раскрыла, что ей помогает поддерживать себя в форме.