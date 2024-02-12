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К Ивлеевой подали новый иск на миллиард долларов

С Ивлеевой потребовали взыскать $1 млрд и направить в фонд поддержки бойцов СВО

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Лефортовский районный суд Москвы зарегистрировал новый иск к блогерше Анастасии Ивлеевой после «голой» вечеринки. Об этом сообщает РИА Новости.

Истица, некая Анастасия П., потребовала взыскать с Ивлеевой миллиард долларов и направить деньги в фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества».

Вечеринка с дресс-кодом «почти голышом» прошла 20 декабря 2023 года. Среди гостей были Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

10 января суд приостановил работу клуба «Мутабор» на 90 дней после вечеринки Ивлеевой из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Причиной наказания стало присутствие на вечеринке человека, больного инфекционным заболеванием.

К Ивлеевой уже подавали три иска каждый на миллиард рублей. Иски были отклонены.

Ранее Наталья Ветлицкая заявила, что готова вернуться в Россию из Испании за 4 млн рублей.

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