Ирина Ортман вспомнила, что ее ранило сильнее всего на «Фабрике звезд»

Певица Ирина Ортман в разговоре с aif.ru рассказала о том, что ее ранило сильнее всего во время участия в шоу «Фабрика звезд».

«Не все зависело от нас. Был некий план и сценарий, хоть нам и не говорили, что делать в тот или иной момент. Но у них там наверху было свое видение – кого в номинации ставить, кому какие песни давать, а мы просто жили. Меня это очень ранило», — призналась Ортман.

По словам артистки, она прекрасно видела, кому продюсеры уделяют больше внимания, кому дают больше песен и эфирного времени. Ортман отметила, что сильно переживала по этому поводу и осознавала, что скорее всего не победит на шоу. При этом певица в некоторой степени комплексовала из-за происходящего, так как считала себя немного более опытной артисткой, чем ее конкуренты.

«Много выступала, ездила на гастроли с артистами, даже своя программа имелась. Поэтому амбиций у меня было очень много, а вот воплотить планы не смогла… Ничего. Зато у нас была прекрасная группа «Тутси», — резюмировала Ортман.

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