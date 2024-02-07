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Анна Асти отказалась сотрудничать с музыкантами, которые сделали кавер на «Царицу» при помощи нейросети

Певица Анна Асти отказалась поддержать кавер нейросети на свою песню «Царица»

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asti/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Асти отказалась сотрудничать с двумя российскими музыкантами, которые сделали кавер на ее трек «Царица» при помощи нейросети. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Рустам и Антон из Уфы рассказали журналистам, что лично обратились к менеджеру артистки, когда кавер на «Царицу» голосом солиста Metallica Джеймса Хэтфилда стал популярным в соцсетях. Артисты хотели получить разрешение выложить трек на стриминговые платформы, чтобы и Асти и сами музыканты могли набирать аудиторию, но исполнительницу предложение не заинтересовало.

В конце января рэпер Элджей тайно вышел из музыкального лейбла Анны Асти после скандальной вечеринки бывшей жены Насти Ивлеевой. По данным Shot, менеджер Элджея при попытке заказать услуги музыканта уточняет, что артист не причастен к лейблу Fenix Music Label. При этом на официальной странице организации Элджей числится одним из артистов объединения. К тому же, рэпер выступал на балу в честь открытия лейбла в Москве. Сейчас Элджей отдыхает в Таиланде, а за корпоратив просит 4 миллиона рублей плюс условия райдера.

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