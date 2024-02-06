Налоговая предоставила в суде 28 томов возражений против иска Блиновской

Налоговая инспекция предоставила 28 томов возражений на иск блогера Елены Блиновской, которая оспаривает привлечение к ответственности за налоговое нарушение. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Москвы.

Инспекцию Федеральной налоговой службы (ИФНС) России №6 по Москве представляют пять юристов, Блиновскую в зале суда представлял один адвокат, отметил корреспондент.

Согласно материалам дела, Блиновская оспаривает решение налоговой службы о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Юрист блогерши отказался пояснить подробности дела журналистам. Он лишь заявил, что не согласен с выводами налоговой. Адвокат пообещал изучить эти документы и подготовить свои доводы к следующему заседанию.

В итоге суд отложил слушание на 5 марта, чтобы обе стороны и все участники процесса ознакомились с возражениями налоговой.

22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники». Первоначально по делу о неуплате налогов на сумму в 918 млн рублей блогеру назначили домашний арест. Однако следствие запросило изменение условий на СИЗО после того, как Блиновская провела вечеринку с участием 15 гостей, среди которых был свидетель по делу. По версии обвинения, блогер общалась с этим человеком, несмотря на запрет суда. Блиновской грозит до 16 лет колонии — в случае, если суд признает ее виновной.

Ранее Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с близкими в СИЗО.