Стало известно, какие две диеты помогают снизить уровень сахара в крови

Высокожировая диета с малой долей углеводов в рационе (кето) и низкокалорийное, «жидкое» питание помогают снизить и стабилизировать уровень глюкозы в крови у людей с сахарным диабетом первого типа. Об этом изданию MedicalXpress рассказала специалист по интегративной медицине Лаура Сэслоу, которая руководит исследовательской деятельностью в области диетологии в Школе сестринского дела Мичиганского университета.

Исследователь уточнила, что эффективность низкокалорийной диеты на основе жидких продуктов (таких как супы и смузи) была доказана в ходе научной работы под названием Diabetes Remission Clinical Trial, проведенной британскими учеными. В рамках эксперимента около 300 человек были распределены на две группы для трехмесячного соблюдения «жидкой» диеты (участники потребляли около 850 калорий в день) или своего обычного рациона питания. Через год 46% испытуемых из первой группы достигли «ремиссии» диабета. Под этим словом подразумевалось устойчивое поддержание уровня сахара в крови в рамках нормы без применения лекарств.

Сэслоу добавила, что существует и другая эффективная методика контроля сахара в крови с помощью питания. Она называется кето-диетой и подразумевает ограничение потребления углеводов до 20-35 граммов в день, а также увеличение доли жиров в рационе. Согласно исследованию ученых из университета Индианы, «урезание» углеводов, снижает вероятность резких многократных колебаний концентрации глюкозы в крови.

Уточняется, что на кето-диете рекомендуется употреблять говядину, свинину, курицу, рыбу и морепродукты, сыры с высоким содержанием жира и овощи с низким содержанием углеводов, такие как авокадо, шпинат, баклажаны, огурцы, цуккини, зеленый перец, брокколи и цветная капуста.

Результаты исследования ученых из университета Индианы показали, что 47% добровольцев, придерживающихся такого питания, смогли через год достичь диабетической ремиссии или отмены препаратов инсулина.

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