Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин прибыл в Пхеньян, его встретил Ким Чен Ын

Ким Чен Ын встретил Путина в аэропорту Пхеньяна

close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретил президента России Владимира Путина в аэропорту Пхеньяна. Об этом сообщает «Интерфакс».

Это второй дружественный визит российского лидера в северокорейскую столицу — впервые Владимир Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

В аэропорту Путина встретил лично председатель Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын.

До этого сообщалось, что аэропорт Пхеньяна встретит российскую делегацию флагами Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики, а также приветственными надписями, такими как «Добро пожаловать, Путин».

Утром 18 июня Путин прилетел в Якутию с рабочей поездкой, после визита в российский регион начнется его большая дальневосточная поездка. Вечером этого же дня президент отправится с государственным визитом в КНДР, а на следующий день — во Вьетнам.

Ранее в Северной Корее оценили успехи России в украинском конфликте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами