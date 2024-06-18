Путин прибыл в Пхеньян, его встретил Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретил президента России Владимира Путина в аэропорту Пхеньяна. Об этом сообщает «Интерфакс».

Это второй дружественный визит российского лидера в северокорейскую столицу — впервые Владимир Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

В аэропорту Путина встретил лично председатель Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын.

До этого сообщалось, что аэропорт Пхеньяна встретит российскую делегацию флагами Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики, а также приветственными надписями, такими как «Добро пожаловать, Путин».

Утром 18 июня Путин прилетел в Якутию с рабочей поездкой, после визита в российский регион начнется его большая дальневосточная поездка. Вечером этого же дня президент отправится с государственным визитом в КНДР, а на следующий день — во Вьетнам.

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