Самой большой бедой для Европы является ее сильная зависимость от Соединенных Штатов, а не действия России. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МИД страны Мария Захарова.

По ее мнению, американцы превратили европейцев не просто в своих сателлитов, а в полностью зависимых «царей-клиентов».

«Думаю пора вспомнить термин «друг римского народа». Консулы и императоры в Риме так называли «царей-клиентов». Это те, кто находился в полной зависимости», — написала Захарова.

Спикер ведомства уверена, что это лучшее описание ситуации отношений США и Евросоюза. «Ровно это — самая большая беда европейцев. Никак не Россия и ее народ», — заключила она.

18 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отношения России и США на данный момент сведены к «абсолютному минимуму».

До этого президент России Владимир Путин в статье для северокорейской газеты «Нодон синмун» заявил, что целью США и их сателлитов является стратегическое поражение РФ.

Ранее экс-разведчик США обратился к украинцам из-за обещаний Запада.